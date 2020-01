Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan (gauche) reçoit le nouvel ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery. Photo: baomoi.com



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, a reçu le 8 janvier le nouvel ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery.

Nguyen Thien Nhan a félicité Nicolas Warnery de sa nomination en tant qu’ambassadeur de France au Vietnam. Il a apprécié ses connaissances sur le Vietnam ainsi que Ho Chi Minh-Ville car Nicolas Warnery fut de 2004 à 2007 consul général de France à Ho Chi Minh-Ville.



Il a souligné le développement heureux des relations entre le Vietnam et la France, notamment depuis l’établissement de leurs relations du partenariat stratégique en 2013, ajoutant que les liens entre Ho Chi Minh-Ville et la France avaient également connu un développement positif.



Actuellement, la France compte 262 projets à Ho Chi Minh-Ville cumulant un investissement total de plus de 256 millions de dollars, classant au 16e parmi 108 pays et territoires investissant dans la ville. Les échanges commerciaux entre cette ville et la France ont atteint plus de 884 millions de dollars en 2019. Ho Chi Minh-Ville et Lyon ont signé un accord de coopération pour la période 2018-2020. Les deux villes ont mis en œuvre le projet d'éclairage du Musée des Beaux-arts de Ho Chi Minh-Ville et se préparent au prochain projet concernant le Trésor public à Ho Chi Minh-Ville ...



Appréciant le projet d’Espace français, le considérant comme un projet emblématique du partenariat stratégique entre les deux pays, entre Ho Chi Minh-Ville et la France en particulier, Nguyen Thien Nhan a affirmé que la mégapole du Sud créerait les meilleures conditions pour la mise en œuvre de ce projet.



En outre, Ho Chi Minh-Ville salue et favorise toujours les activités de l'ambassade de France, du consulat général et des entreprises françaises sur son sol, a-t-il ajouté.



L’ambassadeur Nicolas Warnery a souhaité que le Vietnam ait une année 2020 réussie en assumant le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et de présidence tournante de l'ASEAN, déclarant que la France était toujours prête à soutenir le Vietnam pour réaliser ces missions.



Le diplomate français a souligné que la France continuerait à pousser le Parlement européen à ratifier l'Accord de libre-échange et l'Accord de protection des investissements signés entre le Vietnam et l’Union européenne.



En plus, la France compte également promouvoir la coopération avec Ho Chi Minh-Ville dans de nombreux domaines tels que l'économie, le commerce, l'éducation, la culture…, a-t-il dit. -VNA