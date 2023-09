Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Nguyen Van Quang, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), secrétaire du Comité municipal du PCV de Da Nang, chef de la délégation de députés de Da Nang à l’Assemblée nationale, a reçu le 22 septembre Sun Yeli, vice-ministre du Département de la publicité du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), en visite de travail dans cette ville du Centre.



Lors de la rencontre, Nguyen Van Quang a rappelé que lors de ces derniers temps, les dirigeants des deux pays avaient adopté des déclarations communes très importantes sur les stratégies de coopération et de développement.



Les organes de presse et de médias, tant au niveau central que local, doivent ainsi promouvoir la communication sur les déclarations communes des dirigeants des deux pays, a-t-il déclaré.



Nguyen Van Quang a également émis son espoir que dans les temps à venir, le vice-ministre du Département de la publicité du Comité central du PCC continuerait à favoriser la coopération en matière de communication entre les deux pays en général, et entre Da Nang et les localités chinoises en particulier.



De son côté, Sun Yeli s’est déclaré impressionné par les réalisations de Da Nang en matière de développement socio-économique. Il a également souligné qu’il était nécessaire aux organes de presse et de médias des deux pays de renforcer les échanges et la coopération afin d’améliorer l’efficacité de la communication.



Lors de la rencontre, les deux parties ont partagé des expériences et de bonnes pratiques en matière d'information et de communication.-VNA