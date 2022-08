Des entreprises vietnamiennes et polonaises se rencontrent lors du programme. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un atelier consacré à la coopération commerciale entre le Vietnam et la Pologne dans le secteur de l'alimentation et des boissons a eu lieu le 11 août à Ho Chi Minh-Ville.



L’événement a été organisé conjointement par l’antenne de la Chambre vietnamienne d’Industrie et du Commerce (VCCI) à Ho Chi Minh-Ville et l’ambassade de Pologne au Vietnam.



Lors de l’atelier, Maciej Duszynski, chargé d'affaires a.i de l'ambassade de Pologne au Vietnam, a déclaré que le gouvernement polonais était très intéressé par l'élargissement de la gamme de marchandises exportées vers le Vietnam.