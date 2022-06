L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh (à gauche), et le premier bourgmestre de Hambourg, Peter Tschentscher. Photo: VNA



Hambourg (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, et le premier bourgmestre de Hambourg, Peter Tschentscher, ont discuté le 20 juin des perspectives des relations entre les deux pays en général et entre les localités vietnamiennes et Hambourg en particulier.



L’ambassadeur Vu Quang Minh a souligné que l'Allemagne était le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE) et le cinquième plus grand partenaire d'investissement parmi les pays de l'UE.



Affirmant le rôle important de Hambourg dans les échanges commerciaux entre les deux pays, le diplomate vietnamien a déclaré que la coopération entre les localités du Vietnam et Hambourg disposait de grands potentiels.



Il a proposé aux autorités de Hambourg d’envisager la possibilité d'établir un partenariat avec une localité vietnamienne, en particulier avec des villes portuaires telles que Da Nang, Hai Phong et Hô Chi Minh Ville.



Appréciant le développement dynamique du Vietnam au fil des ans, Peter Tschentscher a déclaré soutenir la proposition de l'ambassadeur Vu Quang Minh sur le renforcement de la coopération entre Hambourg et les localités vietnamiennes. Il a émis son souhait d’accueillir des représentants des localités vietnamiennes à Hambourg pour explorer les possibilités de coopération. -VNA