Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (Photo: VNA)



Hanoi, 18 décembre (VNA) - Le 18 décembre, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, s'est entretenu avec le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, David Stilwell.Au cours de l’entretien, Bui Thanh Son a salué le développement positif et substantiel des relations entre le Vietnam et les États-Unis au cours des dernières années, soulignant des étapes importantes telles que la visite du président américain Donald Trump à l'occasion de sa participation au deuxième sommet américano - nord-coréen à Hanoi en février dernier.Le vice-ministre des AE a salué les progrès des relations économiques et commerciales bilatérales, les États-Unis étant le plus grand marché d'exportation du Vietnam et le Vietnam émergeant comme l'un des importateurs les plus dynamiques des États-Unis, avec une croissance annuelle de près de 20%.Il a salué la mise en œuvre active du plan d'action pour une balance commerciale harmonieuse et durable, ainsi que les nouveaux développements de la collaboration bilatérale dans les domaines de l'éducation et de la formation, du règlement des conséquences laissées par la guerre, de la défense et de la sécurité nationale et des questions régionales et mondiales d'intérêt commun.Le vice-ministre des AE a proposé que les deux pays renforcent leur coopération l'année prochaine lorsqu'ils marqueront le 25e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, et a suggéré qu'ils maintiennent des visites, en particulier celles de haut niveau, favorisent les relations économiques, commerciales et d'investissement comme moteur des relations bilatérales, ainsi que la collaboration dans le rétablissement d'après-guerre, la science et la technologie, l'éducation et la formation et la défense et la sécurité nationale.Stilwell, pour sa part, a réaffirmé que les États-Unis chérissent un partenariat intégral avec le Vietnam et s'engagent à soutenir un Vietnam fort, indépendant et prospère qui joue un rôle de plus en plus important dans la région.Il souhaitait continuer à travailler en partenariat avec le Vietnam pour promouvoir le développement pratique et substantiel des relations bilatérales dans un proche avenir, en particulier à l'occasion du 25e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.L'invité a accepté de donner la priorité aux liens économiques, commerciaux et d’investissement en tant que point central et moteur du partenariat intégral bilatéral, et de réaliser efficacement les accords économiques et commerciaux signés.Il s'est engagé à aider le Vietnam à surmonter les conséquences de la guerre, dont le projet de nettoyage à la dioxine de l'aéroport de Bien Hoa, ajoutant qu'il espérait que les deux parties parviendraient bientôt à un consensus sur le programme « Peace Corps » afin qu'il puisse être lancé tôt au Vietnam.Sur les questions régionales et mondiales, il a affirmé la politique des États-Unis de maintenir la sécurité, la sûreté, la liberté maritime et aérienne et le commerce sans entrave en mer Orientale.Les États-Unis soutiennent le règlement des différends en mer Orientale par des moyens pacifiques conformément au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, dans le plein respect du processus diplomatique et juridique ainsi que de la mise en œuvre intégrale et effective du Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale, en vue de la signature rapide d'un code de conduite efficace et pratique en mer Orientale, a-t-il déclaré.Selon lui, les États-Unis souhaitent intensifier leur collaboration dans le cadre de l'Initiative du bas-Mékong, accroître la coordination avec le Vietnam lors de forums régionaux et mondiaux, en particulier lorsque le Vietnam est président de l'ASEAN et membre non permanent du Conseil de la sécurité des Nations Unies.Après l’entretien, l'hôte et l'invité ont assisté à une cérémonie pour annoncer le logo du 25e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis, le premier d'une série d'événements célébrant l'occasion.Lors de l'événement, l'ambassade des États-Unis au Vietnam a projeté un clip vidéo présentant le message du secrétaire d'État américain Mike Pompeo félicitant l'anniversaire.Dans la soirée du même jour, Stilwell a quitté Hanoi, concluant sa visite de deux jours au Vietnam. -VNA