Hanoi (VNA) – Situé à Son Tây, une cité municipale à 40km à l’ouest du centre-ville de Hanoi, Duong Lâm a été le tout premier ancien village vietnamien à être reconnu par l’État, en 2005, en tant que site historique et culturel national. Avec son patrimoine historique, architectural et culturel original, ce village est l’une des destinations touristiques les plus appréciées de la capitale.

Une porte du village de Duong Lâm. Photo: VNA

C’est à Duong Lâm que sont nées de nombreuses grandes personnalités nationales, notamment Ngô Quyên et Phùng Hung, deux souverains qui ont marqué l’Histoire du Vietnam. De nos jours, le village abrite des centaines de vieilles maisons et une soixantaine de vestiges historiques: une maison communale, des temples, des pagodes et des pagodons. Construites en latérite et en bois de lilas, les maisons traditionnelles, dont la plus ancienne date d’il y a plus de 400 ans, sont fraîches en été et tièdes en hiver.

“Cette maison a été construite par mes ancêtres au XVIe siècle, c’est-à-dire sous la dynastie des Lê-postérieurs. Avec ses sept travées, elle est l’une des maisons les plus grandes et les plus vieilles de la région. Sa toiture a été faite avec des versants recourbés qui ressemblent au cerf-volant. Jusqu’à maintenant, la maison a abrité 14 générations de notre lignée. Nous nous efforçons de la préserver pour accueillir les touristes”, explique Hà Huu Thê, un villageois.

En dehors de la visite des vieilles maisons, les promenades à vélo, les activités au champ et à la ferme et la visite des ateliers locaux sont une invitation à la détente à Duong Lâm.

Des visiteuses au milieu des jarres remplies de sauce de soja. Photo: VOV

Au sein des vieilles maisons, les visiteurs peuvent apprendre à fabriquer des produits locaux, tels que la sauce de soja et le chè lam, une sorte de bonbon de riz gluant aromatisé au gingembre.

“Je suis très fier de la bonne préservation des villages séculaires menée par les autorités. Cela permet aux jeunes générations vietnamiennes de comprendre la vie d’antan de leurs ancêtres. Ici, l’environnement est paisible, l’air est pur et les villageois sont vraiment hospitaliers”, dit un touriste.

Duong Lâm a aussi réussi à conserver ses fêtes, ses vestiges, ses métiers artisanaux, ses jeux folkloriques et surtout son propre charme. En 2013, l’UNESCO a attribué son prix du mérite pour la préservation du patrimoine culturel de 2013 en Asie-Pacifique à un projet réalisé à Duong Lâm. En 2019, le comité populaire de la ville de Hanoi a reconnu le village en tant que site touristique. De nombreuses familles locales ont décidé d’ouvrir leur porte pour accueillir les visiteurs.

“Chez nous, les visiteurs peuvent louer des vélos et prendre des repas. Ma famille a déjà accueilli en même temps 10 groupes de touristes étrangers. Nous les avons amenés au champ pour cueillir les produits agricoles et profiter d’un séjour au vert”, indique Nguyên Van Hùng qui est propriétaire de la maison la plus ancienne et la plus remarquable du village.

Duong Lâm préserve presque tous les traits typiques d’un ancien village vietnamien avec son portail, ses banians, son quai fluvial, sa maison communale, ses pagodes, ses temples, son poste de garde, son puits et ses rizières inondées... Les autorités de Son Tây s’emploient à faire de ce village séculaire un vestige national spécial et un site touristique emblématique de la capitale Hanoï. – VOV/VNA