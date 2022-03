Rome (VNA) – Selon les dernières informations de l’Office du Commerce du Vietnam en Italie, le 10 mars, la Garde des finances italienne a décidé de garder au port de Gênes quatre conteneurs de noix de cajou exportés depuis le Vietnam.



Le conseiller au commerce du Vietnam en Italie, Nguyen Duc Thanh, a indiqué que des avocats travailleraient avec les autorités italiennes pour chercher à retourner les marchandises à la partie vietnamienne, ou laisser celle-ci les vendre à d'autres entreprises italiennes, ou à d'autres pays.



Le 10 mars, une délégation de l’Office du Commerce du Vietnam est allée à Naples pour vérifier des informations relatives à la fraude présumée concernant 100 conteneurs de noix de cajou exportés vers l’Italie.



Selon les résultats des séances de travail à Naples, la banque Banca di Credito Popolare n'est pas impliquée dans cette affaire.



Délégué par l’Office du Commerce du Vietnam en Italie, le consul honoraire du Vietnam à Naples, Silvio Vecchione, a fait une dénonciation de fraude et l’a envoyée à la police de Naples.



Selon des informations de l’Association vietnamienne de la noix de cajou (Vinacas), certains exportateurs vietnamiens de noix de cajou ont signé des contrats d'exportation de 100 conteneurs vers l'Italie, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Les compagnies maritimes internationales Cosco, YANGMING, HMM, ONE assurent le transport, avec pour destination les ports de Gênes et de La Spezia (Italie). Cependant, à ce jour, un certain nombre de conteneurs sont arrivés en Italie mais les exportateurs n'ont toujours pas reçu de paiement.-VNA