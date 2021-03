Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le groupe Saigontourist lance une palette de programmes promotionnels jusqu’à fin mars, avec notamment des réductions attractives sur le tarif des chambres de ses établissements membres à Hô Chi Minh-Ville.

Kim Dô



133, rue Nguyên Huê, 1er arr.

Tél : (+84-28) 38 22 59 14

Hôtel Kim Dô. Photo : Saigontourist

Les clients de l’hôtel Kim Dô bénéficieront d’un tarif de chambre simple facturé à 1,4 million de dôngs (pour une seule personne), et à 1,55 million pour une chambre double (pour deux personnes). Une nuitée est offerte pour trois nuitées de séjour consécutives.



Un autre programme promotionnel est appliqué pour les clients qui utilisent des services d’autres hôtels membres de Saigontourist : un tarif de 1,21 million de dôngs pour une chambre simple et de 1,35 million pour une chambre double.



Pour les clients qui passent trois nuitées, le nettoyage des vêtements est gratuit. Ce forfait inclut le petit déjeuner, la TVA et les frais de service, un déjeuner ou un dîner ainsi que la libre utilisation de la piscine, du sauna et de la salle de gym.



D’autres réductions sont appliquées pour la navette de transfert pour l’aéroport, la location de la salle de conférence, de mariage ou de banquet (15% sur le tarif de vente). De plus, les clients peuvent changer de catégorie de chambre, réserver en avance et effectuer un check-out tardif.



Oscar

68A, rue Nguyên Huê, 1er arr.

Tél : (+84-28) 38 29 29 59



L’hôtel Oscar propose le programme "Voucher Half Board Package" valable jusqu’à fin avril. Les clients qui sont abonnés au bon "Half Board Package" bénéficieront d’un tarif de 1,5 million de dôngs pour la chambre de catégorie Deluxe, avec vue sur la rue Nguyên Huê, plus un dîner buffet de type de grillades.



Ce programme est valable pour deux adultes et deux enfants de moins de douze ans à quoi s’ajoutent la réservation early check-in et check-out tardif de la chambre.



Dông Khanh



1, rue Trân Hung Dao B, 7e quartier, 5e arr.

Tél. : (+84-28) 39 23 44 09



L’hôtel applique, quant à lui, une remise de 30% sur le tarif des chambres, pour les catégories Superior, au prix de 1,12 million de dôngs, Deluxe à 1,19 million, Inner Suite à 1,33 million et Dông Khanh Suite à 1,85 million. Ce tarif inclut le déjeuner buffet, les frais de service, la TVA et la dégustation du café Dông Khanh. Une réduction de 10% est appliquée sur toutes les factures payées au restaurant Dông Khanh Café.

Une chambre à coucher dans la zone de villégiature Saigon - Phu Quôc. Photo : Saigontourist

Saigon

41-47, rue Dông Du, 1er arr.

Tél.: (+84-28) 38 29 97 34



Au Saigon, un programme promotionnel est appliqué pour tout type de clients, d’ici la fin du mois de mars. La chambre de catégorie Deluxe est facturée à 1,2 million de dôngs/nuitée.



Une baisse de 10% sur le tarif de vente est appliquée pour la réservation de la salle de conférence, de banquet, à condition que le nombre du groupe totalise au moins 30 personnes. Les clients se voient aussi offrir une paire de vouchers pour la dégustation du buffet Escargots en fin de semaine au restaurant Saigon Oriental, au 9e étage lorsqu’ils réservent la salle de conférence pour une durée de trois jours.



Pour les clients d’entreprise, le programme promotionnel est valide jusqu’à fin mars, au tarif d’un million de dôngs par chambre en catégorie Deluxe. Le tarif des salles de conférence et banquet est réduit de 15% pour un nombre minimal de 30 personnes. Un voucher pour le buffet Escargots est offert au restaurant Saigon Oriental, au 9e étage, valide pour les participants des conférences d’une durée minimale de trois jours.



Village touristique de Binh Quoi



1147, Binh Quoi, arr. de Binh Thanh

Tél. (+84-28) 9 01 88 97 08



Le Village touristique de Binh Quoi applique un tarif de 890.000 dôngs par chambre Double plus un repas principal. Pour le service de restauration, les clients bénéficient d’une réduction de 20% sur le tarif du menu. Par exemple, une composition culinaire pour deux clients n’est facturée qu’à 399.000 dôngs, avec au menu, des rouleaux de printemps, des saucisses fumées, morceaux de bœuf sauté, des frites et quatre bouteilles de bière Heineken.



Des zones touristiques



À la zone touristique de Tân Cang, les clients recevront une réduction de 10% sur une facture dont le montant s’élève à plus de 3 millions de dôngs, avec un bon de réduction de 10% offert pour les clients qui y reviendront commander les plats à la carte. Au restaurant Bên Sông, les gourmets friands de fruits de mer bénéficieront d’une réduction de 30% sur le tarif de ventes de ce restaurant. Idem pour la zone touristique de Van Thanh, le programme promotionnel est valable pour les plats du mois, avec un bon de réduction de 10% pour les clients qui y reviendront commander les plats à la carte. -CVN/VNA