Zone de villégiature Saigon - Ba Bê. Photo: Saigontourist

Hanoï (VNA) - Le groupe Saigontourist lance une palette de programmes promotionnels jusqu’à fin mars, avec notamment des réductions attractives dans ses établissements membres sur les nuitées et repas ainsi que sur l’organisation des mariages ou conférences.

Saigontourist continue à appliquer et promouvoir la devise "Voyageons dans le pays" en offrant divers forfaits d’hébergement très attractifs dans ses nombreux hôtels à Hô Chi Minh-Ville et dans tout le pays. Ci-dessous, la liste de ces prix préférentiels.



Yasaka - Saigon



L’hôtel Yasaka - Saigon à Nha Trang (Centre) lance des programmes promotionnels pour la chambre Senior à 600.000 dôngs, celle standard à 400.000 dôngs, celle exécutive à 800.000 dôngs et celle Yasaka Suite à 2 millions de dôngs.



Saigon - Morin



L’hôtel Saigon - Morin à Huê (Centre) présente le programme de promotion pour la chambre standard à 1,2 million de dôngs/nuit, la chambre Premium river Deluxe à 1,2 million de dôngs/nuit (pour les clients séjournant deux nuits ou plus), à un million de dôngs/nuit en cas de réservation avec une salle de réunion pour une journée complète, pause thé et déjeuner ou dîner.



Saigon - Ba Bê



La villégiature Saigon - Ba Bê (Nord) réduit à 2,78 millions de dôngs pour deux jours et une nuit (comprenant trois repas) et 3,78 millions pour trois jours et deux nuits.



Saigon - Kim Liên



Saigon - Kim Liên à Nghê An (Centre) baisse le prix de la chambre Deluxe à 500.000 dôngs et celle Exécutive à 600.000 dôngs et propose, 10% de réduction sur les transports.



Saigon - Phu Tho



L’hôtel Saigon - Phu Tho (Nord) lance le programme de promotion pour la chambre de luxe à 1,2 million de dôngs avec un bon de réduction de 100.000 dôngs sur les repas et en complément un autre bon de réduction de 10% pour votre prochain séjour.



Chambre de type suite à de millions de dôngs avec bon de réduction de 200.000 dôngs sur l’alimentation et autre bon de réduction de 10% pour votre prochain séjour.



Chambre exécutive suite à 2,4 millions de dôngs avec bon de réduction de 200.000 dôngs pour l’alimentation et autre bon de réduction de 10% pour votre prochain séjour.



Chambre royale suite à 7 millions de dôngs avec dîner offert pour deux personnes à hauteur de 500.000 dôngs.



Yasaka - Saigon

Réduction de 10% pour des groupes de dix personnes ou plus sur le prix des menus ; 15% de réduction sur les services de transport et de visite ; 20% de remise sur les services de massage et spa.



Saigon - Morin



Menu à 250.000 dôngs/client pour les mariages. Écran LED gratuit pour les fêtes de 100 invités ou plus. Déjeuner ou dîner à partir de 250.000 dôngs/personne pour les réservations de cinq à neuf tables.



Saigon - Ba Bê



Offre de 15% de réduction sur le menu à la carte ou au buffet ; 50% de réduction sur la location de la salle de réunion ; 35% de remise sur les chambres pour les Services, les syndicats de la province de Bac Kan et ses provinces voisines.



Saigon - Kim Liên



Location gratuite de salle de conférence avec sonorisation, et écran LED.



Saigon - Phu Tho



20% de réduction sur les tarifs des salles de conférence pour les clients ayant réservé au moins un repas. Service de vin gratuit aux banquets de plus de cinq tables. Sonorisation et karaoké pour réservations de trois à cinq tables de banquet, soit 50 invités maximum. Six invitations pour le petit-déjeuner. Entrée gratuite à la piscine. MC gratuit pour les mariages à partir de 30 tables (300 invités). Boissons gratuites (hors alcool) MC, chanteur, musicien pour les mariages de 60 tables (600 invités) ou plus. -CVN/VNA