M. Hoang Van Tien (centre), directeur du Fonds vietnamien pour la protection des enfants. Photo: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - Le 15ème programme "Le printemps pour vous", sur le thème "Soutenir les enfants touchés par la pandémie de COVID-19", aura lieu à 20h30 le 9 janvier 2022 à l'Opéra de Hanoi, diffusé en direct sur la chaîne VTV2.

On s'attend à ce qu'il reçoive environ 80 milliards de dongs d'organisations nationales et étrangères, de particuliers, d'entreprises et autres généreux bienfaiteurs.

Récemment, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, présidente du conseil de parrainage du Fonds vietnamien pour la protection des enfants, a rencontré 50 donateurs exemptes qui ont apporté des contributions positives pour les activités en faveur des enfants en 2021, et en même temps, a appelé au soutien matériel et spirituel des organisations nationales et étrangères, des individus et des entreprises, à travailler ensemble pour aider des enfants pauvres, défavorisés à travers le pays à avoir de meilleures conditions de vie et à se développer.

Le directeur du Fonds vietnamien pour la protection des enfants, Hoang Van Tien, a déclaré qu'à travers 14 éditions, le programme avait mobilisé plus de 1.200 milliards de dongs et soutenu plus d'un million d'enfants pauvres et défavorisés.

Ce programme comprend l'octroi de bourses, la fourniture de systèmes d'eau potable, le soutien à la chirurgie pour les enfants atteints de malformations cardiaques congénitales, oculaires et de troubles du mouvement; la construction de salles de classe et d'internats en zones défavorisées et montagneuses; l'aide aux orphelins…

Dans le programme, en plus des chansons humanistes, le public assistera directement à un échange touchant entre des enfants qui ont reçu un soutien en raison de la pandémie de COVID-19 et des sponsors, des reportages sur la perte d'enfants pendant la pandémie et le soutien opportun du Fonds vietnamien pour la protection des enfants.

Pendant l'épidémie de COVID-19, ce Fonds a soutenu 15.488 enfants pour un montant d'environ 20,8 milliards de dongs. Pour toute l'année 2021, il a mobilisé plus de 92 milliards de dongs et soutenu plus de 115.000 enfants.

En près de 30 ans de fonctionnement, le Fonds a mobilisé plus de 7.300 milliards de dongs, soutenant plus de 33 millions d'enfants en difficulté à l'échelle nationale. Il a bien rempli son rôle et sa mission d'être un pont entre les généreux donateurs et les enfants défavorisés. -CPV/VNA