Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L’an 2019 était la deuxième année consécutive où le Vietnam a parvenu à tous les objectifs fixés par l'Assemblée nationale, notamment la stabilité macroéconomique, la croissance économique élevée, la maîtrise de l'inflation, a estimé le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung.

Le ministre a accordé à l’Agence vietnamienne d’information une interview sur les résultats impressionnants obtenus par le Vietnam en 2019 pour développer l’économie nationale. Il a précisé que l'environnement des affaires continuait de s'améliorer, les difficultés étaient supprimées, les procédures administratives étaient simplifiées, aidant les entreprises à réduire leurs coûts, à accéder aux marchés et aux ressources, à promouvoir l'esprit d'entreprenariat, l'innovation et à développer de nouveaux modèles.

A propos des objectifs socio-économiques dressés pour 2020, M. Dung a indiqué que le contexte de 2020 devrait être plus complexe, imprévisible. La résolution No 85/2019 / QH14 sur le plan de développement socio-économique 2020, approuvée par l'Assemblée nationale, avait fixé 12 objectifs clés, dont l’augmentation du PIB de 6,8% ; des exportations, 7%. Le capital d'investissement dans le développement de la société devrait représenter environ 33% à 34% du PIB, le taux de familles pauvres devrait diminuer de 1%-1,5%.

Il a recommandé aux ministères, secteurs et localités de réformer plus efficacement pour créer plus les ressources au développement; de continuer à perfectionner le système juridique pour répondre aux exigences d'intégration; de maintenir la stabilité macroéconomique et de maîtriser l'inflation; de continuer à améliorer considérablement l'environnement des affaires et d'augmenter la compétitivité nationale.

En outre, les ministères, secteurs et localités devraient accélérer les projets nationaux importants et les ouvrages clés, valoriser le rôle moteur des zones économiques clés, des grandes villes.

L’environnement d'investissement ouvert, les efforts de réforme et de renouvellement, la résolution des difficultés, la levée des obstacles… constituent les conditions favorables pour encourager les secteurs économiques à se développer, a-t-il souligné.

Parlant du Centre national d'innovation et de créativité, la ministre a rappelé que le centre avait créé par le Premier ministre selon la décision No1269 / QD-TTg publiée le 2 octobre 2019 avec pour fonction de soutenir et de développer l'écosystème de start-up, d’innovation et de créativité du Vietnam, ce contribuant à renouveler le modèle de croissance basé sur les sciences et technologies. Il s'agit d'une avance importante, montrant les orientations du développement du Vietnam dans le temps à venir.

Le Centre national d'innovation et de créativité est une percée et une mesure nécessaire pour soutenir la capacité de recherche, de développement et d'innovation à l'échelle nationale, contribuant à transformer le modèle de croissance économique basé sur l'application des technologies modernes, à augmenter la productivité du travail et l'autonomie de l'économie.

Pour les entreprises, le Centre national d'innovation et de créativité sera un lieu de connecter les startups innovantes pour développer et commercialiser des technologies et profiter des avantages technologiques de grandes entreprises et des groupes technologiques, a-t-il conclu. -VNA