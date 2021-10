Hanoi (VNA) - La société Samsung Electronics Vietnam conserve son trône dans le classement des 500 entreprises du Vietnam affichant les meilleurs profits en 2021 (Profit 500), rendu public récemment par la compagnie Vietnam Report.

Dans l'usine de Samsung à Ho Chi Minh-Ville. Photo: samsung.com





Le groupe des télécommunications de l’Armée du Vietnam (Viettel), Vietcombank, le groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PVN), Vietinbank, Techcombank, le groupe Hoa Phat, l’EVN, Vingroup et Vinamilk sont aussi des figures de proue dans ce classement.

Dans ce palmarès, les entreprises des secteurs de la construction, de l’immobilier et des matériaux de construction occupent le taux le plus important (23,1%), devant celles des finances (11,2%), de l’alimentation et des boissons (10,2%). Ces groupes dynamiques contribueront à la reprise de l’économie vietnamienne dans un avenir proche.

Le classement Profit 500 de 2021 montre que 53,1% des entreprises ont maintenu une croissance des bénéfices au cours de la période 2019 - 2020 et les 6 premiers mois de 2021.

En outre, 24,4% ont commencé à se redresser et ont retrouvé une dynamique de croissance des bénéfices au cours des 6 premiers mois de 2021.



Dans une enquête menée par Vietnam Report en août 2021, les entreprises Profit 500 sont confrontées à de grands défis en raison de la 4e vague épidémique, notamment le manque de ressources humaines en raison de la distanciation sociale, des difficultés dans l’opération et la gestion du travail à distance, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la diminution des ventes, l’augmentation des prix des matières premières. – CPV/VNA