HAMI et ICHAM signent un protocole d’accord. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Un séminaire a eu lieu le 7 juin à Hanoï dans le but de rapprocher des producteurs de produits industriels clés de Hanoï d’entreprises italiennes.



Ce séminaire a été organisé par le Service de l’Industrie et du Commerce de Hanoï, en coopération avec la Chambre de Commerce italienne au Vietnam (ICHAM) et l’Association des producteurs de produits industriels clés de Hanoï (HAMI - Hanoi Association of Main Industrial Products).



L’événement a permis aux entreprises participantes de présenter leurs potentiels, leurs avantages et leurs besoins de coopération.



Lors du séminaire, HAMI et ICHAM ont signé un protocole d’accord pour échanger des informations sur les produits et services des deux parties. -VNA