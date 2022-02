Jakarta, 7 février (VNA) – Le vice-ministre indonésien des entreprises publiques, Pahala Nugraha Mansury, a déclaré le 3 février que la valeur d'exportation de produits halal de l'Indonésie en 2021 avait atteint 3,6 milliards de dollars.

Photo d'illustration : Antara

Sur la base du rapport sur le marché halal indonésien en 2021, la croissance des exportations de produits halal, l'entrée d'investissements directs étrangers en Indonésie, ainsi que les substitutions de certains produits devraient encourager une augmentation du PIB national, en particulier pour les produits et services halal, a-t-il déclaré. .

Le commerce deviendra l'un des éléments clés des dépenses totales de la communauté musulmane, notamment les produits alimentaires halal, la mode, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques, a-t-il déclaré, ajoutant qu'une série d'activités de l’Association des jeunes entreprises Sharia pourrait encourager l'expansion des produits halal indonésiens au sein de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et des pays non membres de l'OCI.

Plus tôt, le vice-président Ma'ruf Amin avait déclaré que le développement actuel de la technologie numérique était une grande opportunité pour accélérer la croissance de l'économie et de la finance islamique en Indonésie. Il est donc important pour tous les acteurs de mieux préparer les infrastructures. - VNA