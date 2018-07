Promouvoir l'exportation de produits aquatiques vers les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique. Photo: VOV

Hanoi (VNA) - Les exportations de produits aquatiques, qui jouent un rôle déterminant dans les échanges commerciaux entre le Vietnam, le Moyen-Orient et l'Afrique, ont connu une croissance rapide au fil des années. Elles ont prospéré ces dernières années et disposent d'un riche potentiel dans l'avenir.

C’est ce qu’a souligné Do Quoc Hung, directeur adjoint du Département du marché Asie-Afrique au ministère de l'Industrie et du Commerce, lors d'un colloque sur les exportations de produits agricoles et aquatiques au Moyen-Orient et en Afrique, tenu le 5 juillet à Hanoï.



Selon lui, il est important de placer les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique en bonne place dans la stratégie nationale d'exportation des produits aquatiques.



À l'heure actuelle, de nombreux exportateurs ont déclaré que le fait que l’Union européenne (UE) ait adressé un avertissement au Vietnam, symbolisé par le fameux «carton jaune», a provoqué de lourdes pertes pour eux.



Dans le contexte où les exportations de produits aquatiques vers les marchés traditionnels tels que l'UE et les États-Unis sont confrontées à de nombreuses difficultés liées aux questions de barrières tarifaires et de sécurité alimentaire, l’élargissement vers des marchés potentiels comme le Moyen-Orient et l'Afrique est une bonne stratégie. Cela contribuera à atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars d'exportations en 2018 et d'augmenter le chiffre d'affaires à l'exportation de ces produits pour les années suivantes.



Toujours selon le Département du marché Asie-Afrique, en 2017, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques vers le Moyen-Orient et l’Afrique ont atteint, respectivement, 254 et 95,2 millions de dollars. -CPV/VNA