Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – La production totale des produits aquatiques du pays a atteint plus de 1,18 million de tonnes au cours des deux premiers mois de l’année, en hausse de 1,3% par rapport à la même période de 2022.



Rien qu’en février, la production est estimée à 593.400 tonnes, soit une hausse de 2,5% en rythme annuel.



Pour un développement durable, les entreprises, les coopératives, les pêcheurs et les aquaculteurs doivent accélérer l'industrialisation et la modernisation des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, et ce en veillant au respect de l'environnement, de la régénération et du développement des ressources aquatiques, de la conservation de la biodiversité, de l’adaptation au changement climatique et de la garantie de la biosécurité. –VNA