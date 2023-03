Dans une entreprise de transformation de crevettes pour l'exportation à Ca Mau. Photo: Vnexpress

Ca Mau (VNA)- "Le commerce est l'un des cinq piliers du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde", a souligné l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyen Thanh Hai.

Le commerce bilatéral a dépassé 15 milliards de dollars pour la première fois en 2022, faisant de l'Inde l'un des 8 principaux partenaires commerciaux du Vietnam. Cependant, cette donnée est encore bien en deçà des potentiels et des attentes des deux parties. Actuellement, l'Inde et le Vietnam représentent respectivement environ 2 % et 1,5 % du chiffre d'affaires total d’import-export du pays partenaire.

Bui Trung Thuong, représentant du Bureau commercial du Vietnam en Inde, a insisté sur le grand potentiel de coopération entre les deux pays dans le secteur des produits aquatiques. Selon les données de la VASEP (Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers), en 2022, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont atteint un record de 11 milliards de dollars, en hausse de 23% sur un an, où les crevettes et pangasius ont atteint plus de 6,7 milliards de dollars, représentant 61 % du total.

Selon le ministère indien de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam est le quatrième importateur de produits aquatiques indiens, avec une valeur d'environ 440 millions de dollars en 2022.

Selon Alex K Ninan, président de la région sud de la SEAI (Seafood Exporters Association of India), le Vietnam a été en avance et dispose de technologies modernes dans la transformation des produits aquatiques. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes explorent les opportunités d'investissement en Inde, entre autres dans des usines de transformation.- CPV/VNA