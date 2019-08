Mexico (VNA) – Douze entreprises spécialisées dans le commerce de produits agricoles et l’agroalimentaire de l’Association de vivres du Vietnam (VFA) se sont rendues au Mexique du 3 au 7 août pour chercher à exporter du riz et d’autres produits agricoles vers ce marché en Amérique latine.

Le vice-président du Conseil mexicain du commerce extérieur, des investissements et de la technologie (COMCE), Jorge Lopez Morton, prend la parole lors du colloque « Opportunités d’affaires Mexique – Vietnam ». Photo: VNA



Lors d’un colloque intitulé « Opportunités d’affaires Mexique – Vietnam », le vice-président du Conseil mexicain du commerce extérieur, des investissements et de la technologie (COMCE), Jorge Lopez Morton, a souligné les grandes opportunités dans l’import-export de produits alimentaires entre les deux pays dans le cadre de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).

Il a souligné le rôle du Comité mixte Vietnam-Mexique sur la Coopération en matière d’économie, de commerce et d’investissement dans la promotion de la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine du commerce.

Il a fait savoir que le gouvernement mexicain autorisait chaque année l’importation, sans droits de douane, de 150.000 tonnes de riz, ce qui représentait une opportunité pour les exportateurs vietnamiens.

Le Mexique est le 11e exportateur mondial de produits alimentaires et le premier producteur mondial d’avocats. Les productions de fraises, de bananes, du bœuf…, sont également des atouts du Mexique. Ce dernier expédie des produits agricoles vers 160 pays, avec plus de 290 produits agricoles de haute qualité vers de grands marchés comme les Etats-Unis et le Japon.

Une délégation d’entrepreneurs mexicains ira au Vietnam en octobre prochain, dans le but de rechercher des partenaires vietnamiens, a-t-il indiqué.

De son côté, le président de la VFA, Nguyên Ngoc Nam, a affirmé que le Mexique constituait un marché potentiel pour plusieurs produits alimentaires vietnamiens, en particulier le riz, le poivre et la noix de cajou.

Le président de la VFA, Nguyên Ngoc Nam, a affirmé que le Mexique constituait un marché potentiel pour les exportateurs vietnamiens de produits alimentaires. Photo: VNA



Il a déclaré que le Vietnam était le troisième plus grand exportateur de riz au monde. Le Vietnam produit plusieurs variétés de riz de haute qualité et exporte en moyenne 6 millions de tonnes de riz par an, avec un chiffre d’affaires de près de 3 milliards de dollars.

Les relations commerciales entre le Vietnam et le Mexique ont toujours été au beau fixe ces dernières années. En 2018, le commerce bilatéral a atteint plus de 4 milliards de dollars, dont 2,24 milliards de dollars d'exportations vietnamiennes.-VNA