Nouilles Chu, une spécialité du district de Luc Ngan, province de Bac Giang. Photo : internet

Bac Giang (VNA) - Ces dernières années, la production agricole de la province de Bac Giang a toujours représenté une grande partie de l'économie locale et continue à se développer dans le sens d'une productivité accrue, d'une amélioration de la qualité et de l'efficacité.

Dans son développement agricole, Bac Giang favorise ses avantages pédoclimatiques, associés à la promotion des avancées scientifiques et techniques pour renforcer au fur et à mesure la connexion entre production, transformation et écoulement pour augmenter la valeur de ses produits agricoles.

Selon Nguyen Van Thanh, directeur du Centre d’encouragement agricole de la province de Bac Giang, la superficie totale annuelle de plantation de cette localité est d'environ 170.000 ha ; la valeur de production d’un hectare est de 92 millions de dongs/an. À ce jour, la province compte plus de 200 champs, formant un certain nombre de zones de production concentrées et à grande échelle.

Un certain nombre de produits de Bac Giang possèdent déjà une marque sur le marché avec une efficacité économique élevée, tels que le litchi « thieu », les oranges Duong Canh, les pamplemousses Dien du district de Luc Ngan ; le litchi précoce, des arachides, des légumes bio, des légumes transformés du district de Tan Yen ; le riz parfumé Yen Dung; des champignons et des légumes du district de Lang Giang ; du poulet, du thé au district d’Yen Le; le lys et des plantes d’agrément dans la ville de Bac Giang ; des pommes cannelles du district de Luc Nam...

Bac Giang compte d'environ 29.000 ha de culture du litchi pour une production de plus de 91.000 tonnes. Les revenus de la culture de litchi et des activités connexes sont estimés de plus de 5.000 milliards de dongs. En outre, la superficie d'orangers et de pamplemoussiers et celle de légumes de toutes sortes sont respectivement de 7.500 ha et de 23.700 ha pour une production respective de 40.000 tonnes et de 415.000 tonnes.

En ce qui concerne l'élevage, ce secteur continue de se développer. La proportion de l'élevage semi-industriel et industriel associée à l'application de procédés de biosécurité, garantissant l'hygiène et la sécurité alimentaire ne cesse de croître. Le modèle d’élevage avicole du district de Yen The est généralisé dans plusieurs districts montagneux de la province. Pour l’heure, Bac Giang compte environ 17 millions de poulets et environ 1,2 million de têtes de porcs.

En ce qui concerne la production sylvicole, Bac Giang a accéléré l'attribution et la location des forêts, favorisé l'application de techniques de culture intensives avancées associées à l'utilisation de variétés de qualité dans le reboisement.

La production aquacole continue à se développer de manière stable. La superficie est de plus de 12.000 hectares qui donnent une production de plus de 41.000 tonnes.

Actuellement, Bac Giang compte près de 29.000 hectares de litchi « thieu », dont 13.500 hectares cultivés selon les normes VietGAP, avec une production estimée à 90.000 tonnes. En particulier, cette localité possède 218,5 hectares de litchi « thieu », cultivés selon les normes GlobalGAP, donnant une production de 10.000 tonnes satisfaisant aux normes pour l'exportation vers le marché américain.

Le district de Luc Ngan à Bac Giang est toujours la localité ayant la plus grande zone de culture de litchis dans le Nord. Sa production est la plus élevée de la province. 50 % de sa production est consommée dans le pays, les 50 % restants sont exportés vers une trentaine de pays comme les États-Unis, l'Australie, les pays de l'UE, le Japon, la Malaisie, Singapour, la Chine, la Thaïlande et la Malaisie.

En outre, Bac Giang est encore renommé de sa production de nouilles de riz concentrée, notamment les nouilles Chu à Luc Ngan, les nouilles Ke dans la ville de Bac Giang et les nouilles Chau Son au village de Tan Yen. Les nouilles Chu de Luc Ngan sont bien exportées à l’étranger. -VNA