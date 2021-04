L' ao dai est considéré comme un symbole de la culture vietnamienne. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 6 avril, l’Institut des études culturelles Thang Long, en collaboration avec le magazine « Tinh hoa dat Viet » (Elites du Vietnam), a présenté l'événement "Notre ao dai", prévu le 9 avril au soir au Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam à Hanoï.

L’événement verra la participation de 15 créateurs de mode dont des célébrités comme Minh Hanh, Lan Huong, Chu La, Ngoc Han, Cong Huan ...

Quinze collections inspirées des cultures de 15 pays à travers le monde seront présentées, promouvant la beauté culturelle du Vietnam et reflétant des échanges culturels avec des pays d’Asie et d’Europe. Ainsi, les spectateurs pourront admirer des motifs inspirés d’éléments culturels et artistiques de Thaïlande, d’Inde, de République de Corée, de Grèce, des Pays-Bas et de Russie…

Plus de 400 actrices, mannequins vietnamiens et des épouses des ambassadeurs de plusieurs pays au Vietnam tels que l’Italie, l’Inde, le Laos et la Biélorussie, participeront à la manifestation.

A cette occasion, les stylistes feront don de 15 ao dai au Musée des femmes vietnamiennes.

Au Vietnam, bien qu'il n'y ait pas de documents officiels indiquant que l'ao dai (robe longue traditionnelle) soit la tenue nationale, dans l'esprit de beaucoup de gens, il est considéré comme emblématique de la culture vietnamienne.

L'ao dai a trouvé sa place dans la vie quotidienne des femmes vietnamiennes, devenant partie intégrante de l'esprit et de l'identité du pays.-VNA