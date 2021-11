Transformation du pangasius pour l'exportation dans une usine du groupe Sao Mai (province de Dong Thap, Sud). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Un forum virtuel sur la coopération dans le commerce de produits agricoles et aquatiques entre le Vietnam et la Russie sera organisé le 23 novembre, par les ministères vietnamien et russe de l’Agriculture, l’ambassade de Russie au Vietnam et celle du Vietnam en Russie.

L’événement réunira des gestionnaires, des autorités locales, des associations professionnelles, des agences du commerce et des entreprises des deux pays. Il vise à saluer la prochaine visite du président Nguyen Xuan Phuc en Russie.

Au cours des 10 mois de 2021, les exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vers la Russie se sont élevées à environ 469 millions de dollars, en hausse de 32,6% par rapport à la même période en 2020. Les exportations vietnamiennes étaient principalement des produits aquatiques, du café, des noix de cajou, des fruits, du thé, du bois, du riz et les importations en provenance de Russie étaient principalement des produits aquatiques, du blé, des engrais, du bois, de la viande et des produits laitiers...-VNA