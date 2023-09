Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 4e Forum économique de Hô Chi Minh-Ville 2023 (HEF 2023), placé sur le thème « Croissance verte - processus vers zéro émission nette », aura lieu du 13 au 17 septembre.



Lors de la conférence de presse organisée le 7 septembre sur cet événement par le Comité populaire municipal, Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de la mégapole du Sud, a affirmé que le forum démontrerait les objectifs et les efforts de Ho Chi Minh-Ville en faveur de la croissance verte.



HEF 20203 portera, entre autres, sur les tendances de la croissance verte et de développement de l’économie circulaire pour les mégapoles, les expériences internationales liées à la promotion de la croissance verte et de l'économie circulaire et la situation actuelle de Hô Chi Minh-Ville, des solutions dans le processus d’application du modèle de croissance verte…



De nombreuses activités sont prévues à cette occasion.-VNA