Conférence de presse tenue le 25 octobre. Photo: HNV



Hanoï (VNA) - La 18e Foire des villages d’artisanat et produits OCOP du Vietnam aura lieu du 2 au 6 novembre au 489 rue Hoang Quoc Viet, arrondissement de Cau Giay, à Hanoï.



La cérémonie d’ouverture est prévue dans la soirée du 2 novembre, a informé le comité d’organisation lors d’une conférence de presse tenue le 25 octobre par le Centre de promotion du commerce agricole du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.



La foire vise à promouvoir et valoriser les villages de métiers traditionnels ainsi que des artisans qualifiés, à présenter des modèles uniques de villages et de rues d’artisanat à travers le pays, à renforcer l'écoulement des produits OCOP…



Evénement annuel, la Foire des villages d’artisanat et produits OCOP (A chaque commune, son produit) de cette année comprendra 150 stands exposant de nombreux produits agricoles, forestiers et aquatiques, des objets d’artisanat…-VNA