Quảng Bình Discovery Marathon 2021. Photo: Quảng Bình Discovery Marathon

Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la compétition "Quảng Bình Discovery Marathon-2022" sera l'événement de lancement de la saison touristique dans la province de Quang Binh (Centre) en 2022.



"Quảng Bình Discovery Marathon-2022" aura lieu les 12 et 13 mars. Les athlètes s'affronteront sur les distances de 42,195 km, de 21,0975 km, de 10 km et de 6 km.



L’événement permettra également de promouvoir le potentiel et les atouts du tourisme de la province de Quang Binh en général, les valeurs de la biodiversité et des paysages naturels du parc national de Phong Nha - Ke Bang en particulier.-VNA