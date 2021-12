Photo: ministère de l’Industrie et du Commerce

Hanoï (VNA) – Le Forum de promotion des exportations vietnamiennes 2021 sera organisé le 15 décembre à Hanoï en présentiel et en ligne par le Département de promotion du commerce, du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Le forum annuel vise à promouvoir la croissance économique, la transformation numérique et les exportations durables et à discuter des soutiens aux entreprises et coopératives dans la période post-COVID-19.

Le forum comprendra deux séances de débat dont la première se concentrera sur les opportunités et défis de certains marchés d'exportation dans la période post-COVID-19 ; la stratégie nationale de la Commission économique fédérale suisse (SECO) pour la période 2021-2025 et les orientations de coordination avec les partenaires dans le domaine du commerce au Vietnam. La deuxième séance portera sur les orientations et mesures de promotion des exportations pour la relance économique. -VNA