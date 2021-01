Prix nationaux "Marteau et Faucille d'or" 2020 : un prix B pour un groupe d'auteurs de la VNA

Le reportage photo intitulé «C'est le peuple que nous devons servir» de Vu Sinh, Minh Quyet, Thanh Dat de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) a remporté le prix B de la 5e édition des Prix nationaux sur l'édification du Parti, appelés « Bua liêm vàng » (Marteau et Faucille d'or) 2020. Les inondations en octobre 2020 ont causé de graves pertes humaines et matérielles au Centre. L'armée et la police se sont tenues au côté des autorités et habitants locaux pour surmonter les conséquences des intempéries, devenant ainsi un appui solide de la population. Sur la photo: Des militaires travaillent avec des autorités et des habitants de la commune de Cam Nhuong, district de Cam Xuyen, province de Ha Tinh, pour consolider une digue maritime.