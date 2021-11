La porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse périodique organisée virtuellement le 4 novembre, la porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a informé des mesures prises pour assurer la prévention et le contrôle du COVID-19 dans le contexte où Phu Quoc et certaines autres localités vietnamiennes sont sur le point de se rouvrir au tourisme international.

Elle a indiqué que le gouvernement vietnamien avait accepté une feuille de route pour une réouverture pilote au tourisme international. Selon cette feuille de route, la réouverture comprendra trois phases : la première à partir de novembre 2021, la seconde à partir de janvier 2022 et la troisième, du 2e trimestre 2022.

Selon Pham Thu Hang, la première phase permettra une réouverture via des circuits à forfait, via des vols charters et des vols commerciaux à Phu Quoc (Kien Giang), Cam Ranh (Khanh Hoa), Quang Nam et Da Nang. Pour assurer la prévention et le contrôle de l’épidémie, les touristes étrangers devront présenter des documents sanitaires à la demande des autorités vietnamiennes, dont un certificat de vaccination contre le COVID-19 ou un certificat de guérison du COVID-19.

En outre, selon la porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères, les touristes devront veiller à mettre en œuvre les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie conformément aux instructions des autorités et localités concernées.

En vue d'assurer absolument la santé des populations, les localités qui pilotent la réouverture au tourisme international accélèrent l’injection des deux doses de vaccins contre le COVID-19 pour toutes les personnes, et sélectionnent un certain nombre de grands sites et zones touristiques pour les visiteurs étrangers. -VNA