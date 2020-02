Un port en Iran . Photo: iran-daily.com

Hanoï (VNA) – Le quotidien Iran Daily a cité le 25 février le président de la Chambre de commerce Iran – Vietnam qui décrit le Vietnam comme un hub commercial d’Asie de l’Est.

À ce jour, la plupart des principaux producteurs de téléphonie mobile et constructeurs automobiles du monde ont mis en place des chaînes de production au Vietnam, a-t-il dit.

La vérité est qu'à l'heure actuelle, le Vietnam a des capacités économiques beaucoup plus élevées que de nombreux autres pays, ce qui en fait une option appropriée pour que l'Iran élargisse sa coopération économique avec ce pays d’Asie du Sud-Est, a-t-il souligné.

Le Vietnam applique une politique économique ouverte depuis des années et a réalisé de très bonnes avancées technologiques et économiques, a-t-il estimé.

Les données statistiques montrent que le Vietnam a connu la croissance économique la plus rapide (plus de 7%) du monde cette dernière décennie. En outre, le pays a enregistré la croissance la plus rapide parmi les pays d'Asie du Sud-Est en 2018, selon l’article. -VNA