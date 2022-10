Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Dans son édition du 26 septembre, le journal britannique The Financial Times a publié une analyse du groupe des «sept merveilles économiques du monde», parmi lesquelles le Vietnam.

Selon l’auteur de l’article, il n’y a rien de surprenant à ce que le Vietnam se trouve parmi les sept pays ayant l’activité économique la plus efficace, si l’on prend en compte les politiques judicieuses du gouvernement.



«Towering above the rest» (Dominant le reste), tel est le titre d’un article paru le 19 septembre sur le site bangkokpost.com. «Au milieu des inquiétudes mondiales quant à l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt, le Vietnam apparaît comme un rare point économique lumineux, avec une croissance stable du PIB et une panoplie d’opportunités pour les investisseurs», lit-on dans l’article.

Ces remarques positives puisent leur origine dans les estimations d’institutions économiques et financières prestigieuses vis-à-vis du Vietnam. En effet, ces dernières prévoient toutes à notre pays de belles perspectives économiques dans le court terme.

Cependant, face au ralentissement de la croissance mondiale, elles conseillent au Vietnam de faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité. La politique budgétaire doit jouer un rôle essentiel dans le processus de reprise, et doit être adaptée aux fluctuations économiques, ont ainsi estimé les économistes, confiants dans la capacité du Vietnam à maintenir une croissance élevée et à augmenter le revenu moyen de ses habitants.- VOV/VNA