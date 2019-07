Photo: internet



Hanoi (VNA) - La presse chinoise s’intéresse à la signature de l’Accord de libre-échange (EVFTA) et de l’Accord de protection des investissements (EVIPA) entre le Vietnam et l’Union européenne (UE), le 30 juin à Hanoi.



Dans une dépêche publiée le 1er juillet, l’Agence Chine Nouvelle cite la déclaration du Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc selon laquelle cet événement apportait aux deux parties de grandes opportunités de coopération, notamment dans le contexte de l’émergence du protectionnisme.



Dans un autre article, Chine Nouvelle estime que l’EVFTA aidera le Vietnam à diversifier ses marchés et ses produits destinés à l’exportation.



Pour sa part, Economic Times indique l’EVFTA sera une aubaine pour le commerce vietnamien. La diversification des marchés d’exportation est bénéfique au maintien du développement de l’économie vietnamienne. L’EVIPA contribuera à faire augmenter les investissements des entreprises européennes au Vietnam, faisant du pays l’un des centres commerciaux et d’investissement de l’UE en Asie du Sud-Est. -VOV/VNA