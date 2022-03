Hanoï (VNA) – Le journal allemand Stuttgarter Nachrichten a publié le 28 février un article affirmant que le Vietnam est l'un des plus beaux pays d'Asie et soulignant cinq raisons pour lesquelles les Allemands se rendent dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

À partir de la mi-mars, les personnes vaccinées et récupérées devraient être autorisées à entrer sans quarantaine au Vietnam. Il est grand temps d'avoir une information intelligente sur le pays, les gens et la culture.

Le journal allemand a écrit que l'une des cinq raisons pour lesquelles le Vietnam vaut la peine d'être visité est une nourriture incroyablement délicieuse. La cuisine vietnamienne est l'une des plus savoureuses au monde, écrit-il, ajoutant que le poisson et la viande font partie des principaux ingrédients. Mais les végétariens n'ont rien à craindre car de nombreux restaurants proposent des plats sans viande.

Surtout les amoureux des soupes en ont pour leur argent au Vietnam. Le plat national, baptisé Phở, est une soupe épicée avec des nouilles de riz, de la viande et des légumes. Par ailleurs, nem cuốn (rouleaux de printemps), nem rán (rouleaux de printemps frits), bánh mì (sandwich vietnamien) … font également partie des classiques absolus.

Le bánh mì (sandwich vietnamien) est Photo: VNA

La deuxième raison est que le Vietnam est un pays avec beaucoup de soleil et de belles plages grâce à la longue côte. L'auteur a choisi la baie d'Ha Long, située au nord du pays, un site du patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO, et l'île de Phu Quoc comme destinations attrayantes qui valent la peine d'être visitées.

La plage Sao sur l'île de Phu Quoc. Photo: VNA

Le troisième chose à faire au Vietnam est explorer le delta du Mékong qui est connu comme la bouée de sauvetage du Vietnam. Le sol fertile permet aux agriculteurs d'ici de récolter du riz trois fois par an. C'est pourquoi il y a un nombre incroyable de rizières à admirer. Un point culminant particulier est le marché flottant de Chai Rang où des centaines de bateaux en bois remplis de mangues, de canne à sucre et d'autres aliments flottent sur l'eau et où les gens échangent leurs marchandises.

Selon l'article, pour vraiment goûter à la quiétude de la vie dans le delta du Mékong, les vacanciers doivent prévoir au moins trois jours.

Le marché flottant de Chai Rang. Photo: VNA

D'autres choses intéressantes au Vietnam sont les rues étroites, les vieux temples et les magnifiques bâtiments. Une perle au cœur du Vietnam est la ville de Hoi An, car la vieille ville historique est la seule qui n'a pas été complètement détruite pendant la guerre et c'est pourquoi elle a également été reconnu par l'UNESCO en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. La capitale, Hanoï, vaut également le détour, écrit l'article, ajoutant qu'ici les voyageurs peuvent voir la vie typique des Vietnamiens.

La vieille ville de Hoi An. Photo: VNA

Le dernier point d’orgue que Stuttgarter Nachrichten a mentionné, est la nature vietnamienne. Le Vietnam a non seulement des villes à offrir, mais aussi un paysage incroyablement beau. Des rizières en terrasses verdoyantes et ses dunes de sable, tout y est. Il leur est conseillé de visiter le parc national de Phong Nha-Ke Bang.

Si les touristes souhaitez s’immerger dans la nature, ils ne doivent absolument pas manquer le parc national de Phong Nha-Ke Bang.

Des rizières en terrasse à Mu Cang Chai. Photo: VNA

Voici un ancien système de grottes doté de rivières souterraines. Une promenade en bateau est un vrai spectacle. Le parc national de Nui Chua, situé sur la côte est, est également magnifique. Plus de 600 espèces végétales et plus de 200 espèces animales attendent d'être découvertes ici. -VNA