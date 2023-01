Photo: Dào Trang/TTXVN

Hanoï (VNA) - Ce dimanche 29 janvier à Jakarta, l'Indonésie a inauguré une cérémonie officielle de lancement de l'année de sa présidence de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Présent, le président indonésien Joko Widodo a affirmé que l'ASEAN garde toujours un rôle important pour la région et le monde face notamment à une série de crises actuelles telles que: la crise économique, la crise énergétique et la crise alimentaire, sans oublier les conflits. Il s'est dit convaincu que l'ASEAN "reste importante et pertinente pour le peuple, la région et le monde", et espère que l'association continuera à contribuer à la paix et à la stabilité dans la région indopacifique.



Le marteau marquant la passation de la présidence a été reçu par le président indonésien Joko Widodo au Cambodge lors des 40e et 41e sommets de l'ASEAN en novembre 2022.-VOV/VNA