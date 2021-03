Photo :capture de l'écran

Hanoï (VNA) - Ces derniers temps, malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, l'Administration nationale du tourisme (ANT) mène toujours des activités pour promouvoir l'image touristique du pays sur les plateformes numériques.

Deux clips de voyage sur le thème "Vietnam - Homme et nature" et "Vietnam - Destination culturelle et gastronomique" mis en ligne sur la plate-forme YouTube ont attiré l'attention d'un grand nombre d'internautes et ont rapidement dépassé un million de vues dans un court laps de temps.

Il s'agit de deux clips du programme de communication touristique du Vietnam sur une plate-forme numérique mise en œuvre par le Centre d'information touristique avec le concours et l’assistance des groupes Google et Vinpearl. Le programme comprend de nombreux clips de créateurs de contenu célèbres. Les visiteurs peuvent accéder à la chaîne YouTube de l'ANT et effectuer une recherche suivant 5 playlistes de lecture correspondant à 5 principaux types de tourisme au Vietnam que sont l'écotourisme, la culture, la mer et les îles, la cuisine et le patrimoine.

Selon l'Office général des statistiques, le pays a accueilli près de 11.000 visiteurs internationaux en février, en baisse de 38,3% par rapport au mois précédent et de 99,1% par rapport à la même période de l'année dernière. Ainsi, pour les deux mois de cette année, le pays a enregistré environ 28.700 arrivées de visiteurs étrangers, en baisse de 99,1% par rapport à la même période de l'an dernier.

Selon le rapport de l’ANT, l'année 2021 devrait encore être une année difficile pour l'industrie du tourisme. Les évolutions de la pandémie sont imprévisibles dans le monde, affectant la reprise du tourisme international, et la résilience de l'industrie du tourisme au niveau mondial.

Pour l’heure, l’ANT se concentre sur la mise en œuvre de la Résolution N° 08-NQ / TW du Bureau Politique du 16 janvier 2017 pour faire du tourisme un secteur économique de pointe, ainsi que sur la mise en service du Fonds d’assistance au développement du tourisme.

Le secteur continue de perfectionner les institutions et politiques de développement, d'améliorer ses ressources humaines, de diversifier le marché touristique. En outre, il développera ses produits touristiques, accélérera ses activités de promotion, renforcera l'édification de marques touristique, dynamisera sa transformation numérique... -VNA