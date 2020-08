Cérémonie de présentation de Stringee. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministère de l’Information et de la Communication a présenté le 31 juillet une plateforme de communication permettant aux entreprises de communiquer avec leurs clients sur leurs propres applications mobiles ou sites webs sans avoir besoin de recourir aux applications d’une tierce partie comme Zalo, Skype ou Messenger.



Avec cette plateforme baptisée Stringee, les entreprises ne devront pas investir dans la conception d’un logiciel avec des outils de communication, selon le vice-ministre de l’Information et de la Communication Nguyen Thanh Hung.



Stringee est l’une des plateformes numériques « make in Vietnam » bénéficiant d’un parrainage médiatique du ministère de l’Information et de la Communication, afin de promouvoir la transition numérique en tous les domaines selon le Programme national sur ce sujet.



Le vice-ministre Nguyen Thanh Hung a indiqué que Stringee disposait d’outils et fonctionnalités équivalents à des solutions étrangères, mais avec des coûts plus raisonnables.



Environ 2,2 millions de minutes d’appels sont effectués chaque jour via Stringee, a-t-il estimé, soulignant que les potentiels du marché restaient énormes.



Stringee permet aux entreprises d’ajouter facilement des fonctionnalités de chat, d’appel vocal, d’appel vidéo, de visioconférence…, dans leurs propres applications mobiles, sites webs ou systèmes de gouvernance. Stringee répond en outre à différentes demandes des entreprises dans divers secteurs tels que finance, réservation de VTC, restauration, tourisme… -VNA