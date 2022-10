Panorama de la 4e session de l'Assemblée nationale. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Lors de l'ouverture de la 4e session de la 15e Assemblée nationale, le 20 octobre, Do Van Chiên, secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a présenté un rapport de synthèse des opinions et recommandations envoyées par des habitants à la 4e session.

Sur la base des opinions et recommandations des habitants, le Présidium du Comité central du FPV a proposé au Parti et à l'État de continuer à s'intéresser à la préparation des conditions nécessaires à une réforme salariale, afin d'améliorer les revenus des cadres, fonctionnaires et travailleurs.

En outre, les électeurs ont proposé aux organes compétents de renforcer la supervision de la mise en œuvre de la Résolution n°88/2014/QH13 du 28 novembre 2014 de la 13e Assemblée nationale relative au renouvellement des programmes et des manuels de l'enseignement général. En outre, des ajustements et de plus grands efforts sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la Résolution n°29-NQ/TW du 4 novembre 2013 du 11e Comité central du Parti sur la rénovation fondamentale et globale de l'éducation et de la formation.

De plus, les organes compétents devraient présenter rapidement leurs avis sur l'institutionnalisation de la Conclusion n°14 -KL/TW du 22 septembre 2021 du Bureau politique visant à encourager et protéger les cadres dynamiques et créatifs pour les intérêts communs.

Le Présidium du Comité central du FPV continuera de mettre en œuvre de manière synchrone des mesures pour améliorer la qualité des activités du FPV, notamment dans la supervision et la critique sociale, a affirmé Do Van Chiên. -VNA