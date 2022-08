Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Centre d'information sur le tourisme de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam a publié pour la première fois un document sur la transformation numérique dans ce secteur au Vietnam.

Intitulé "Transformation numérique dans le tourisme : Changer la pensée et unir les actions", ce document présente des logiciels et des applications pour les visiteurs, les agences de voyage, les guides et les gestionnaires, tels que l’application Vietnam Travel ou les Pages jaunes du tourisme vietnamien...

Récemment, le portail d’information de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam à l’adresse https://vietnamtourism.gov.vn/, s’est offert une nouvelle interface. Le design du site web a également été modernisé pour offrir aux lecteurs de meilleures expériences, leur permettant de découvrir des clips vidéo, des reportages photo, des infographies. Notamment, le site web est connecté aux comptes de l'Administration nationale du tourisme sur Facebook, YouTube et Zalo, ce qui permet aux lecteurs de continuer à interagir sur les réseaux sociaux.-VNA