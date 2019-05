Photo d’illustration : http://kinhtedothi.vn/

Hanoi (VNA) - Deux produits touristiques originaux « Empreintes du Mékong » (Laos - Nord-Est de la Thaïlande) et « Côn Dao sacré » ont récemment été présentés par Anh Duong Tours, en collaboration avec le Département de promotion de tourisme de la Thaïlande, la Compagnie aérienne nationale du Vietnam - Vietnam Airlines.



Lors de la cérémonie de lancement, le directeur de la compagnie Anh Duong Tours, Nguyên Tuân Anh, a souligné que ces deux nouveaux produits touristiques donneront aux visiteurs plus d’occasions pour découvrir la beauté de la région du Nord-Est de la Thaïlande et du Laos, et de répondre aux besoins de tourisme spirituel à Côn Dao, d’achats et de jouer au golf au Laos et en Thaïlande, à des prix moins chers.



Avec le circuit « Côn Dao sacré », les visiteurs peuvent découvrir le système de la prison historique, ainsi que des années douloureuses du pays. Plus particulièrement, les visiteurs ont l’occasion de rentrer en mai dans une terre sacrée, lieu de repos de nombreux héros morts pour la Patrie.



Les visiteurs auront l’occasion de rendre l’hommage à l’Oncle Hô dans la zone de commémoration de l’Oncle Hô, construite sur une superficie de près de 10 000 mètres carrés au village de Noong Ôn. Il peut découvrir la maison de l’Oncle Hô où il a vécu et travaillé en 1928, la salle de projection du film, la salle de conférence avec des peintures et photos sur la vie et des activités de l’Oncle Hô. Il s’agit de la plus grande zone de commémoration du Président Hô Chi Minh des 13 zones dédiées à la commémoration du Président Hô Chi Minh dans le monde.



La zone dédiée à la commémoration du Président Hô Chi Minh deviendra alors un point cumulant du circuit touristique historique de l’itinéraire Laos - Nord-Est de la Thaïlande. -NDEL/VNA