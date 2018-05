Ho Chi Minh-Ville (VNA) – A l’occasion du 200e anniversaire de Karl Marx et du 170e anniversaire de la publication du "Manifeste du parti communiste", la maison d’édition Tre (Jeunesse) a présenté le 3 mai dernier les ouvrages "Manifeste du parti communiste" et "Lire le Manifeste du Parti communiste" sous forme de livre de poche, dimension 9x12,5 cm.

Publié pour la première fois en 1848, le "Manifeste communiste", est un ouvrage indispensable pour tous ceux qui veulent étudier le marxisme. Au cours des 170 années suivant sa publication, les idéaux du Manifeste gardent toujours leurs valeurs théoriques et pratiques. L'unité entre la science, la révolution et l'humanité du Manifeste a été, est et sera le guide pour la libération de l'humanité contre l'oppression et l'exploitation pour s’orienter dans une société où "le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous".



Le "Manifeste du parti communiste" a été réédité à partir de l’œuvre originale en langue vietnamienne et anglaise, mais sous forme de livre de proche, pour aider de jeunes lecteurs à accéder à ce livre plus facilement.

Le livre intitulé "Lire le Manifeste du parti communiste" du professeur associé et docteur Vu Tinh, ancien vice-président de l'Université des sciences sociales et humaines relevant de l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, présente les traits fondamentaux et globaux du Manifeste. L’œuvre comprend trois parties: Introduction de l'auteur du Manifeste du parti communiste, la présentation du contexte, de la structure, des contenus fondamentaux, et de la signification de l'œuvre ainsi que des exigences pour la recherche de cet ouvrage classique. -VNA