Près de 99.000 entreprises ont vu le jour au cours des neuf premiers mois de l’année, a annoncé l’Office général des statistiques.

Les entreprises se sont inscrites pour investir un capital total de plus de 60,5 milliards de dollars et embaucher 778.000 ouvriers, respectivement en hausse de 10,7% et en baisse de 16,3% par rapport à la même période l'année dernière.



Le capital social moyen de chaque nouvelle entreprise s'élevait à près de 623.000 dollars, en hausse de 14,4% en glissement annuel.



Pendant ce temps, 29.500 entreprises en opération se sont inscrites pour relever leur capital de 2,1 billiards de dongs au total.



34.600 entreprises ont repris leurs activités après une longue période de suspension à cause du COVID-19.

En outre, 38.600 entreprises ont suspendu leurs activités, soit une augmentation de 81,8% par rapport à l'année précédente; tandis qu'environ 27 600 autres attendaient les procédures de dissolution et près de 12.100 les avaient achevées, en baisse de 2,4% et en hausse de 0,1%, respectivement.



D’après une enquête sur la situation des entreprises effectuée par l’Office général des statistiques, plus de 32% des entreprises ont jugé que leurs affaires s’amélioraient au 3e trimestre et près de 36% que leur production se stabiliserait. -VNA