Effort d’amélioration du système d'approvisionnement en électricité à Son La

Photo d'illustration : VGP

Hanoï (VNA) - Depuis 10 ans de mise en oeuvre du programme nationale cible de l’édification de la Nouvelle Ruralité, l’électrification des zones rurales a constitué un critère important dans le développement de la production agricole et l’amélioration des infrastructures de base dans ces zones.



Dans des zones rurales reculées de nombreuses provinces du pays, à cause du relief accidenté, approvisionner en électricité est souvent très difficile. Cependant, le groupe national de l’électricité (EVN) joue un rôle clé et pivot, assurant un fonctionnement sûr et stable des réseaux électriques dans ces zones.



Pendant la période 2016-2019, EVN a mobilisé près de 82.000 milliards de dôngs afin de se concentrer sur les investissements dans la construction et la modernisation des réseaux électriques ruraux.



L’approvisionnement en électricité dans 100% des communes participant au programme d’édification de la Nouvelle Ruralité a été bien réalisé. En particulier, 11 des 12 districts insulaires du pays bénéficient de l’électricité, contribuant à assurer les activités de production de la population, la sécurité sociale et nationale. -CPV/VNA