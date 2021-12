Photo: Amazon Global Selling

Hanoï (VNA) - Malgré les impacts économiques de la pandémie de COVID-19, les petites et moyennes entreprises (PME) vietnamiennes ont connu des réalisations importantes en intensifiant leurs activités de commerce électronique sur Amazon.

Selon les données d'Amazon Global Selling, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, près de 7,2 millions de produits de PME vietnamiennes ont été vendus à des clients d'Amazon partout dans le monde, en hausse de 34% en variation annuelle.

Photo: Amazon Global Selling

En outre, le nombre de PME vietnamiennes dont les ventes sur Amazon ont dépassé les barres des 100.000 dollars, 500.000 dollars et du million de dollars a augmenté de plus de 18%, 53% et 40%, respectivement, juste après un an.

Plusieurs marques vietnamiennes ont connu des avancées en termes de ventes sur Amazon, telles que Minh Long Ceramics, Royal Helmet, Lafooco (noix de cajou), Truong Tho (algues de raisins de mer)... -VNA