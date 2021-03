Le ministre des Transports a chargé le Comité de gestion des projets ferroviaires de son ministère de préparer un rapport d'étude de préfaisabilité pour une ligne entre Ho Chi Minh-Ville et Can Tho.

Selon Bloomberg, VinFast envisage de construire une usine automobile aux États-Unis après avoir créé un Institut de Recherche et Développement automobile à San Francisco.

Sept supermarchés Big C seront rebaptisés Tops Market. Et cinq autres hypermarchés de cette marque prennent désormais le nom de GO!