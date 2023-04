Quang Nam (VNA) – Près de 600 artistes venus de 18 chorales de 7 pays et territoires, dont le Vietnam ont participé à la cérémonie d’ouverture du 7e Concours international de Chorales du Vietnam-Hôi An 2023 qui a eu lieu dimanche soir, 2 avril, dans la vile de Hô An, province centrale de Quang Nam.

Un numéro artistique lors de la cérémonie inaugurale du 7e Concours international de Chorales du Vietnam-Hôi An 2023. Photo : VNA

Lors du Concours du 2 au 4 avril, les équipes participantes s'affrontent dans un total de 13 matières, divisées en 8 catégories: Catégorie A (niveau de difficulté I) avec 2 matières d'examen (choeur mixte et choeur masculin/féminin); Catégorie B (niveau de difficulté II) avec 2 matières (choeur mixte et choeur masculin/féminin; Catégorie C (choeur de chambre- Ensemble choral mixte) avec 2 matières d'examen (choeur mixte et choeur masculin/féminin); Catégorie G (choeur d’enfant et choeur de jeune) avec 3 matières d'examen (choeur d’enfant - choeur de jeune mixte et choeur de jeune masculin/féminin; Catégorie SE (choeur de sénior, plus de 55 ans) avec 1 matière d’examen; Catégorie S (choeur sacré) avec 1 matière d’examen; Catégorie SP (choeur religieux) avec 1 matière d’examen; Catégorie F (choeur foklorique) avec 1 matière d’examen. Au cas où un équipe participerait à de nombreuses catégories différentes, toutes les œuvres exécutées selon matière d'examen doivent être différentes.

Outre les performances de “Mélodies internationales” des équipes participantes, l’évenement cette fois s'ajoute à d'autres activités intéressantes telles que spectacle “Hôi An - Les couleurs de la soie” à la porte de la pagode de Dame céleste Ba Mu, l’activité de réapparition “La nuit légendaire de Hôi An au début du XXe siècle”.

Lors de la cérémonie d'ouverutre du 7e Concours international de Chorales du Vietnam-Hôi An 2023. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du concours, le vice-président du Comité populaire de la ville de Hôi An, Nguyen Van Lanh, a estimé que les artistes apporteront des programmes musicaux uniques aux touristes et aux habitants de la ville de Hoi An, évoquant les émotions de la communauté et contribuant à le développement de l'art choral et de la musique de chambre de Hôi An.

À partir de 2011, le concours international de chorales a laissé de nombreuses impressions dans le cœur des équipes participantes, des habitants et des visiteurs. Après 3 ans d'interruption en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, le concours de cette année promet d'être un retour impressionnant, apportant de nombreuses émotions et des expériences musicales attrayantes aux amateurs d'art.



En tant qu'hôte du concours, la ville de Hôi An a soigneusement préparé des installations, des équipements sonores et d'éclairage modernes selon les normes pour offrir aux artistes et au public la meilleure expérience musicale.



Le Concours international de chorales est une réunion d'amateurs d'art choral, une occasion d'échanger sur la musique, et ainsi d'améliorer la compréhension culturelle entre les peuples, de renforcer les relations amicales, la solidarité et les coopérations internationales. - VNA