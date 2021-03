La réunion du comité de gestion du projet de développement des petites et moyennes entreprises de la province de Tra Vinh. Photo: VNA

Tra Vinh (VNA) - En 2021, le projet de développement des petites et moyennes entreprises de la province de Tra Vinh (PMEs Tra Vinh) réserve environ 51,7 milliard de dôngs à l'assistance aux entreprises; dont plus de 50,3 milliards de fonds non remboursable du gouvernement canadien, le reste venu du fonds de contrepartie du budget provincial.

Cette information a été communiquée lors d’une réunion du Comité de gestion du projet de développement des PMEs de la province de Tra Vinh, tenue le 18 mars dans cette localité méridionale.

Lam Huu Phuc, directeur adjoint du Service provincial du Plan et de l'Investissement, également directeur du projet PMEs Tra Vinh, a déclaré que le projet soutiendrait la province pour mettre en œuvre un écosystème de startup, en se connectant aux écosystèmes de startup d'autres villes et provinces afin de promouvoir les idées de start-up et créer de nouvelles entreprises et des entreprises innovantes.

Le projet mène également des activités pour aider la province à améliorer l'environnement des affaires, à améliorer la capacité et les compétences de soutien aux entreprises pour les professionnels et les fonctionnaires du secteur public, et à accroître la numérisation des services de soutien aux entreprises, et à promouvoir le commerce électronique.

Le projet PMEs Tra Vinh, financé par le ministère des Affaires mondiales du Canada, est mis en oeuvre dans la localité depuis 2014, son maître d'ouvrage est le Service provincial du Plan et de l'Investissement.

Selon le plan initial, le projet a pris fin en 2020, mais il a été prolongé jusqu'en 2022. Le capital d'investissement total pour la mise en œuvre de ce projet était de près de 12,2 millions de dollars canadiens, soit environ 215 milliards de dongs, dont 11 millions de dollars canadiens sont des fonds non remboursable du gouvernement canadien, le reste est le fonds de contrepartie de la province de Tra Vinh.

En 2020, le projet a décaissé plus de 38 milliards de dongs pour mener des activités de soutien aux entreprises.

Lors de la réunion, Jared Brading, responsable de l'ambassade du Canada au Vietnam, et co-chef du comité de gestion du projet PMEs Tra Vinh, a reconnu les efforts de Tra Vinh dans la mise en œuvre de ce projet ces derniers temps. -VNA