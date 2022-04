Photo : https://www.sggp.org.vn/

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le ministère des Transports sollicite l'approbation du Premier ministre pour l'investissement dans un projet de développement des corridors fluviaux et logistiques dans la région Sud.

Le projet permettra de rénover et moderniser le corridor Est-Ouest d'une longueur d'environ 197 km impliquant les rivières Hau (ville de Can Tho), Tra On, Mang Thit, Co Chien, le canal Cho Lach, la rivière Tien, les canaux Ky Hon, Cho Gao, La, la rivière Vam Co, le canal Nuoc Man, les rivières Can Giuoc et Soai Rap (à Ho Chi Minh-Ville).

Ce corridor sera ouvert aux véhicules automoteurs d'un tonnage allant jusqu'à 600 tonnes, porte-conteneurs de classe 3, véhicules automoteurs de 1.500 tonnes profitant des marées hautes pour circuler.

Le projet rénovera et modernisera également le corridor Nord-Sud, d'une longueur d'environ 82 km, à travers les rivières Dong Nai, Nha Be, Long Tau, Dong Tranh, Tac Cua, Go Gia, Thi Vai (groupe de ports Cai Mep - Thi Vai). Ce corridor assurera le chenal des navires automoteurs d'un tonnage allant jusqu'à 5.000 tonnes et des porte-conteneurs de classe 4.

Selon des prévisions, le projet nécessitera un investissement total de près de 4.000 milliards de dongs, provenant de prêts de la Banque mondiale, d'aides non remboursables du gouvernement australien et de fonds de contrepartie.

Il sera mis en oeuvre en cinq ans, de fin 2022 à 2027.-VNA