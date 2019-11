Hanoï (VNA) - Selon le Département général des Douanes, en janvier et septembre 2019, les exportations nationales de produits sidérurgiques ont augmenté de 12,3% en variation annuelle, atteignant plus de 2,49 milliards d’USD.En 2018, l'industrie sidérurgique vietnamienne a connu une année d'exportation exceptionnelle. Les exportations d'acier et de fer ont en effet augmenté de près de 1,5 milliard d’USD par rapport à l’année précédente, et ce malgré les barrières commerciales.Selon le Département général des Douanes, en janvier et septembre 2019, les exportations nationales de produits sidérurgiques ont augmenté de 12,3% en variation annuelle, atteignant plus de 2,49 milliards d’USD.Parmi les débouchés affichant plus de 100 millions d’USD figurent les États-Unis, le Japon, l'Inde, la Thaïlande, la Corée du Sud et le Cambodge. En particulier, les exportations vers le marché américain se sont chiffrées à 500,73 millions d’USD ( 40,79%).Les produits sidérurgiques vietnamiens sont également exportés vers d'autres pays tels que Pays-Bas, Australie, Belgique, Indonésie…Afin de ne pas dépendre des marchés traditionnels, le Vietnam a commencé à exploité un certain nombre de nouveaux marchés que sont Koweït, Argentine, Bangladesh, Roumanie, Pakistan, République tchèque, Brunei et Finlande.En 9 mois, les exportations de produits sidérurgiques ont connu une croissance dans la plupart des marchés, notamment en Norvège et en Suède avec une spectaculaire hausse de, respectivement, 797,54% et 231,99%. - CPV/VNA