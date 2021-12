Hanoi (VNA) - Plus de 800 vols ont été réalisés pour rapatrier près de 200.000 citoyens vietnamiens de plus de 60 pays et territoires, au milieu de l’évolution complexe de l’épidémie de Covid-19, a fait savoir jeudi 9 décembre la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

Hung Yên reçoit 174 citoyens vietnamiens de retour du Myanmar. Photo: VNA

Les vols ont été rendus possibles grâce aux efforts concertés des autorités vietnamiennes et des organes de représentation du Vietnam et des compagnies aériennes nationales et étrangères, selon la diplomate.

Elle a indiqué que la demande des citoyens vietnamiens de rentrer chez eux est élevée à l’approche du Nouvel An lunaire et de nombreux travailleurs et étudiants vietnamiens dont le visa a expiré.

Le ministère des Affaires étrangères travaille en étroite collaboration avec les ministères, les agences et les localités pour organiser des vols ramenant les citoyens vietnamiens chez eux, en fonction du souhait des Vietnamiens résidant à l’étranger, de la situation épidémiologique et de la capacité de quarantaine du pays, a-t-elle dit.

A propos de la protection des citoyens et des entreprises vietnamiennes au Myanmar, la porte-parole a déclaré que le ministère des Affaires étrangères et l’ambassade du Vietnam au Myanmar suivaient attentivement la situation au Myanmar et les citoyens et entreprises vietnamiens dans ce pays.

Un certain nombre de mesures de protection des citoyens ont été mises en œuvre pour assurer leur vie, leurs biens, leurs droits et intérêts légitimes.

Le ministère et l’ambassade ont également demandé aux autorités du Myanmar de renforcer les mesures visant à assurer la sécurité de la vie et des biens des citoyens et des entreprises vietnamiennes sur place, conformément aux accords des deux pays ainsi qu’au droit et aux pratiques internationales.

Concernant le rapatriement des 17 membres d’équipage vietnamiens qui ont survécu au naufrage du navire Huoei Crystal dans les eaux bordant le Japon, la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée le 1er décembre, elle a fait savoir qu’il y avait 18 membres d’équipage vietnamiens à bord du navire immatriculé au Panama.

Alertées, les organes de représentations du Vietnam au Japon, en République de Corée et en République populaire démocratique de Corée ont immédiatement pris contact avec leurs agences concernées pour confirmer l’information et ont demandé des opérations de recherche et de sauvetage urgentes.

Le 2 décembre, un navire sud-coréen a sauvé 17 marins et les a emmenés au port de Mukho, dans la ville de Donghae, dans la province de Gangwon. La recherche du dernier membre d’équipage s’est poursuivie jusqu’au 4 décembre au soir mais sans aucun résultat.

Le propriétaire du navire et les compagnies d’assurance avaient contacté les membres d’équipage et engagé des procédures pour payer les prestations d’assurance conformément à la réglementation. Le rapatriement de ces victimes dépendra de leur souhait, a-t-elle précisé. – VNA