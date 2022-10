Lors du forum de la culture d’entreprise tenu le 12 octobre à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une cérémonie aura lieu le 10 novembre pour mettre à l’honneur près de 200 entreprises et entrepreneurs exemplaires de Thang Long-Hanoï 2022.

L’information a été annoncée par Mac Quoc Anh, vice-président et secrétaire général de l'Association des petites et moyennes entreprises (PME) de Hanoï, lors d’un forum de la culture d’entreprise tenu le 12 octobre dans la capitale.

La cérémonie sera organisée par l’Association des PME de Hanoï, les Services du Plan et de l’Investissement, de l'Industrie et du Commerce, de la Culture et des Sports, le Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï…

Elle permettra de récompenser les particuliers et les collectifs ayant eu des réalisations exceptionnelles dans les activités économiques, les mouvements de bien-être social ou des contributions importantes au développement socio-économique de la capitale.

L’événement aura lieu en présence de dirigeants de haut niveau, de diplomates étrangers, de près de 200 entreprises représentant les plus de 351.000 entreprises de la capitale.-VNA