Hanoi (VNA) – En janvier, selon l’Office général des statistiques, 1,99 million de touristes étrangers ont foulé le sol vietnamien en janvier, soit une hausse de 32,8% en glissement annuel.

Par rapport au mois de décembre 2019, le nombre des touristes étrangers au Vietnam a connu une hausse de 16,6%. Parmi ces touristes, la plupart sont venus d’Asie, représentant une augmentation de 39,9% en variation annuelle ; ensuite, ce sont les touristes venus d’Europe avec une hausse estimée de 11,5% par rapport à la même période de l’an passé. Le nombre d'arrivées en provenance de l’Amérique a augmenté de 19%.

En 2019, le pays a comptabilisé environ 18 millions de visiteurs étrangers, soit une hausse de plus de 16% en glissement annuel, et 85 millions de touristes domestiques ( 6%). Les recettes touristiques sont estimées à plus de 720.000 milliards de dongs, 16%.

Le Vietnam est considéré comme l'un des dix pays ayant la croissance du nombre de touristes la plus rapide au monde.

En 2020, le pays vise environ 20,5 millions de touristes étrangers et 90 millions de touristes domestiques, et plus de 830.000 milliards de dongs de recettes. -VNA