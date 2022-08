Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Du 1er janvier au 20 août, le Vietnam a attiré près de 16,8 milliards de dollars, sous forme de fonds nouvellement enregistré et majoré, d'apport en capital et d'acquisition d'actions, soit une baisse de 12,3% en variation annuelle, selon le Département des investissements étrangers (relevant du ministère du Plan et de l'Investissement).



Plus précisément, le capital nouvellement enregistré est estimé à 6,35 milliards de dollars (-43,9%), les investissements additionnels à 7,5 milliards de dollars (+50,7%), et les apports en capital et achats d'actions par les investisseurs étrangers à 2,9 milliards de dollars (+3,6%).

Selon des experts, le Vietnam est toujours considéré comme une destination d'investissement attrayante. Cependant, la baisse des flux mondiaux d'investissement direct étranger (IDE) a eu des impacts sur les capitaux versés dans le pays de l'Asie du Sud-Est.

Quant aux décaissements, en huit mois, le montant total a atteint 12,8 milliards de dollars, en hausse de 10,5% sur un an. Il s'agit d'un bon signe montrant la confiance des investisseurs étrangers à l'égard des perspectives du Vietnam dans les temps à venir.

Parmi les 18 secteurs bénéficiaires d’investissements étrangers, les industries manufacturières sont demeurées en tête avec près de 10,7 milliards de dollars, représentant 63,9% du total des capitaux enregistrés, devant l'immobilier avec plus de 3,3 milliards de dollars.

Singapour s'est classé premier parmi les 94 pays et territoires ayant investi au Vietnam pendant cette période, avec plus de 4,53 milliards de dollars, représentant 27% du total. La République de Corée est arrivée 2e avec près de 3,5 milliards de dollars, suivie par le Japon avec 1,49 milliard de dollars.

Les investisseurs étrangers ont investi dans 53 villes et provinces. Hô Chi Minh-Ville est arrivée en tête avec plus de 2,7 milliards de dollars, devant Binh Duong avec près de 2,64 milliards de dollars, puis, Bac Ninh avec 1,75 milliard de dollars.

Selon les calculs cumulatifs au 20 août, le pays recense 35.539 projets en vigueur, d’un capital enregistré de plus de 430 milliards de dollars.

Les exportations des entreprises issues d’investissements étrangers, pétrole brut compris, étaient estimées à 184,66 milliards de dollars (+17%), et à environ 183 milliards de dollars exportations hors pétrole brut (+16,6%).

Au cours des huit premiers mois, le secteur des entreprises issues d’investissements étranger a affiché un excédent commercial de plus de 23,4 milliards de dollars, pétrole brut compris, et de 21,7 milliards de dollars hors pétrole brut. -VNA